Эксперт объяснил, с чем связан "хронический" кризис в европейской энергетике Эксперт Фролов назвал причину "хронического" энергокризиса в европейских странах

Москва3 авг Вести.Непрекращающийся энергетический кризис в Европе связан с тем, что в этих странах сфера энергетики сильно зависима от состояния мирового рынка. Такое мнение выразил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью ИС "Вести".

Ситуацию в европейской энергетике можно охарактеризовать как хронический кризис. Это кризис, который связан с тем, что в ходе реформ, которые начались еще в нулевые годы, европейскую энергетику довели до состояния, когда она катастрофически зависима от ситуации на мировом рынке. И если вдруг что-то там меняется, Европа начинает сыпаться первой отметил эксперт

В начале августа уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг рекордного минимума за всю историю. Особенно низкий уровень газа зафиксирован в Германии, Нидерландах и Франции.