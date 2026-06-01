Подземные хранилища газа в Европе заполнены до рекордно низкого уровня за 5 лет Подземные газовые хранилища Европы заполнены на 40% – это пятилетний минимум

Москва1 июн Вести.Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к концу мая опустились до пятилетнего минимума – по состоянию на 31 мая они заполнены лишь на 40%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE),

В европейских ПХГ сейчас находится 40,3 млрд кубометров газа – это на 7,8 процентного пункта меньше, чем в тот же период прошлого года, и на 14 процентных пунктов ниже среднего показателя для этой даты за 2021–2025 годы. Последний раз столь низкий уровень фиксировался в мае 2021 года – тогда он составлял 37,36%.

Закачка газа в хранилища странами ЕС за газовые сутки с 30 по 31 мая составила 0,35%. Быстрее всех пытаются пополнить свои запасы Франция, Хорватия и Дания.

Столь низкий уровень заполненности ПХГ стал следствием сразу нескольких факторов. Холодная зима и весна опустошили европейские хранилища, установив антирекорды по темпам закачки газа. С 1 января 2025 года прекратил действие договор о транзите российского газа через Украину, по которому ежегодно прокачивалось около 15 млрд кубометров — порядка 4,5% от совокупного потребления ЕС. Кроме того, согласно постановлению Евросоюза, вступившему в силу в феврале 2026 года, импорт российского сжиженного природного газа в ЕС будет окончательно запрещен с января 2027 года — это уже сейчас сдерживает возможности пополнения запасов.

По оценкам Евростата, после введения полного запрета на импорт природного газа из России ЕС может недосчитаться 17% от общего импорта энергоресурса.

Помимо вышеупомянутого, Еврокомиссия ранее призвала страны ЕС снизить целевой уровень заполненности ПХГ до 80% и начать постепенно пополнять запасы, предупредив о риске дефицита газа уже в августе, который может возникнуть на фоне конфликта США, Израиля и Ирана.