"Газпром" указал на антирекорды европейских ПХГ по закачке газа "Газпром": европейские ПХГ обновили антирекорд по закачке газа 12-14 мая

Москва17 мая Вести.Европейские подземные хранилища (ПХГ) демонстрируют антирекорды по закачке газа 12-14 мая, показывая минимальные уровни за всю историю. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром".

Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается компания, 12, 13 и 14 мая объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа говорится в сообщении

В конце апреля пресс-служба "Газпрома" уже указывала на то, что часть европейских стран продолжают отбирать газ из ПХГ в разгар весны. В частности, по данным Gas Infrastructure Europe, на которые ссылался "Газпром", был зафиксирован нетто-отбор газа Польшей, Бельгией и Болгарией.