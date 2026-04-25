Москва25 апрВести.Часть европейских стран продолжают отбирать газ из подземных хранилищ (ПХГ) в разгар весны, сообщила пресс-служба компании "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
В частности, зафиксирован нетто-отбор газа Польшей, Бельгией и Болгарией.
Несмотря на конец апреля, некоторые европейские страны отбирают газ из подземных хранилищговорится в сообщении компании в Telegram
В конце марта "Газпром" сообщал, что запасы газа в ПХГ Европы сократились до 28,5%. Компания предупреждала, что низкие запасы энергоресурсов в хранилищах создадут серьезные трудности для их восполнения к будущей зиме.