"Газпром" сообщил, что часть стран Европы продолжают отбирать газ из ПХГ "Газпром": часть европейских стран продолжают отбор газа из ПХГ

Москва25 апр Вести.Часть европейских стран продолжают отбирать газ из подземных хранилищ (ПХГ) в разгар весны, сообщила пресс-служба компании "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

В частности, зафиксирован нетто-отбор газа Польшей, Бельгией и Болгарией.

Несмотря на конец апреля, некоторые европейские страны отбирают газ из подземных хранилищ говорится в сообщении компании в Telegram

В конце марта "Газпром" сообщал, что запасы газа в ПХГ Европы сократились до 28,5%. Компания предупреждала, что низкие запасы энергоресурсов в хранилищах создадут серьезные трудности для их восполнения к будущей зиме.