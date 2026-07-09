"Газпром": при текущем темпе уровень заполненности хранилищ в ЕС будет ниже 75%

"Газпром" спрогнозировал заполненность хранилищ газа в Европе к 1 октября "Газпром": при текущем темпе уровень заполненности хранилищ в ЕС будет ниже 75%

Москва9 июл Вести.Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 октября будет ниже 75% в том случае, если закачка продолжится в текущем темпе. Это следует из сообщения пресс-службы "Газпрома".

В заявлении пресс-службы компании, которое было опубликовано в мессенджере MAX, указано, что заполнение европейских ПХГ идет медленно, отставание от показателей прошлого года увеличивается.

Так, по данным Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается "Газпром", на 7 июля в ПХГ Европы накоплено на 10,3 млрд куб. м газа (на 16,8%) меньше, чем на эту дату в прошлом году.

При продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75% следует из сообщения

В "Газпроме" предупредили, что недостаточный объем запасов в ПХГ к отопительному сезону повлечет за собой значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.