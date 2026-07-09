Москва9 июлВести.Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 октября будет ниже 75% в том случае, если закачка продолжится в текущем темпе. Это следует из сообщения пресс-службы "Газпрома".
В заявлении пресс-службы компании, которое было опубликовано в мессенджере MAX, указано, что заполнение европейских ПХГ идет медленно, отставание от показателей прошлого года увеличивается.
Так, по данным Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается "Газпром", на 7 июля в ПХГ Европы накоплено на 10,3 млрд куб. м газа (на 16,8%) меньше, чем на эту дату в прошлом году.
При продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%следует из сообщения
В "Газпроме" предупредили, что недостаточный объем запасов в ПХГ к отопительному сезону повлечет за собой значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.