Москва8 мая Вести.Евросоюз сейчас находится на пороге крупного энергетического кризиса. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт прокомментировал обстановку с дефицитом нефтепродуктов в Евросоюзе.

Пока еще Евросоюз не переживает самый крупный энергетический кризис в своей истории. Самый крупный был вот пару лет назад. Сейчас пока он в преддверии крупного энергетического кризиса находится. Там ряд мер, которые касаются и фискальной составляющей, то есть меры, которые подразумевают снижение налоговой нагрузки, есть меры, которые подразумевают рост возобновляемых источников энергии. Ну и ряд попыток сбалансировать структуру закупок ископаемого топлива, которое априори будет необходимо для удовлетворения спроса в самом Европейском союзе