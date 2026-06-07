Москва7 июнВести.Рост цен на топливо подрывает конкурентоспособность ЕС по сравнению с США, что грозит массовой безработицей в Европе. Об этом заявил Financial Times глава одного из крупнейших промышленных конгломератов Европы ABB Мортен Вирод.
Он утверждает, что меры по дерегуляции могли бы помочь Брюсселю, но европейские чиновники не склонны к переменам.
Я надеюсь, что нам не придется увидеть гораздо более серьезный кризис, который приведет к массовой безработице. Этого не должно стать необходимым условием, чтобы обрести то самое чувство срочностисказал Вирод
ЕС необходимо устранить избыточное законодательство для стимулирования экономического роста, добавил глава ABB.
Шведско-швейцарская транснациональная корпорация ABB (Asea Brown Boveri) является мировым лидером в области электротехники и промышленной автоматизации.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает возможность предоставления государствам-членам Евросоюза дополнительных фискальных преференций, которые должны помочь смягчить негативное влияние высоких цен на энергоносители.