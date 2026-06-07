В Евросоюзе предупредили о массовой безработице FT: Евросоюз вскоре может столкнуться с массовой безработицей

Москва7 июн Вести.Рост цен на топливо подрывает конкурентоспособность ЕС по сравнению с США, что грозит массовой безработицей в Европе. Об этом заявил Financial Times глава одного из крупнейших промышленных конгломератов Европы ABB Мортен Вирод.

Он утверждает, что меры по дерегуляции могли бы помочь Брюсселю, но европейские чиновники не склонны к переменам.

Я надеюсь, что нам не придется увидеть гораздо более серьезный кризис, который приведет к массовой безработице. Этого не должно стать необходимым условием, чтобы обрести то самое чувство срочности сказал Вирод

ЕС необходимо устранить избыточное законодательство для стимулирования экономического роста, добавил глава ABB.

Шведско-швейцарская транснациональная корпорация ABB (Asea Brown Boveri) является мировым лидером в области электротехники и промышленной автоматизации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает возможность предоставления государствам-членам Евросоюза дополнительных фискальных преференций, которые должны помочь смягчить негативное влияние высоких цен на энергоносители.