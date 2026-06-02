ЕК обсуждает бюджетные послабления для смягчения последствий энергокризиса Bloomberg: ЕК намерен смягчить бюджетные ограничения для ЕС из-за энергокризиса

Москва2 июн Вести.Европейская комиссия изучает возможность предоставления государствам-членам Евросоюза дополнительных фискальных преференций, которые должны помочь смягчить негативное влияние высоких цен на энергоносители.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В статье говорится, что исполнительный орган ЕС работает над планом, позволяющим смягчить последствия энергетического кризиса, вызванного эскалацией конфликта в Иране.

Согласно обсуждаемым инициативам, правительствам стран ЕС могут разрешить направлять до 0,3% национального ВВП на финансирование энергетического сектора, выводя эти траты за рамки существующих бюджетных ограничений союза.

В ЕК подчеркнули, что подобные послабления призваны помочь странам сохранить устойчивость экономики в условиях резкого удорожания энергоресурсов.

Ранее газета Financial Times сообщала, что мировой энергетический кризис, связанный с ситуацией вокруг Ирана, вступает в новую фазу на фоне приближения лета и роста спроса на электроэнергию.