Москва4 мая Вести.Европа рискует утратить конкурентоспособность, если продолжит придерживаться либеральной экономической модели, не соответствующей текущим глобальным условиям. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на главу Центрального банка Бельгии Пьера Вунша.

По его словам, прежний подход с акцентом на открытые рынки и ограниченную госпомощь формировался в иной международной среде, которой больше не существует. Сегодня на мировую экономику влияют протекционистская политика США и активное государственное регулирование в Китае, что меняет правила игры.

Открытость для торговли и строгие правила государственной помощи работали в мире, основанном на правилах. Этот мир ушел в прошлое, и, если вы слишком придерживаетесь мира, которого уже нет, вы просто наивны отметил Вунш

Он также выразил сомнение в эффективности текущего курса Еврокомиссии, в том числе в соглашении о свободной торговле. По его мнению, подобная модель была успешной, но Европа уже отставала в сфере инноваций. Теперь давление на экономику увеличивается, в особенности в энергоемких отраслях с высокими издержками.

Дополнительным вызовом, по словам Вунша, становится усиление конкуренции: Китай активно использует субсидии, а США защищают свои рынки, что подрывает равные условия. При этом ЕС пытается одновременно сохранить конкурентоспособность, придерживаться климатических целей и поддерживать открытость рынков, избегая сложных решений.

Глава бельгийского регулятора также предупредил о риске дальнейшего технологического отставания, в том числе в области искусственного интеллекта и робототехники, и о возможной утрате влияния на глобальные стандарты. Ситуацию усугубили последние кризисы, заметил он, среди которых пандемия коронавируса и геополитические конфликты, ослабившие рост и вынудившие пересматривать "зеленую" повестку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Европе сегодня усугубляется кризис в понимании себя и своих основных ориентиров. Он касается как экономических, так и экзистенциальных проблем, заметил Песков.