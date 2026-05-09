Москва9 мая Вести.Глава крупнейшего банка Швейцарии UBS Серджио Эрмотти в интервью Financial Times заявил, что Европа продолжит отставать от США и Азии, если политики не решат проблему чрезмерного регулирования.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения в Швейцарии банковской реформы после краха финансового конгломерата Credit Suisse в 2023 году. По данным издания, предлагаемые меры могут обязать UBS увеличить капитал на 20 миллиардов долларов.

Если бы чрезмерное регулирование касалось только банков, с этим еще можно было бы жить. Но у нас чрезмерное регулирование повсюду. Вот в чем настоящая проблема сказал Эрмотти

Глава UBS также отметил, что текущая экономическая ситуация в Европе остается слабой, однако недостаточно критичной для запуска масштабных реформ. По его мнению, серьезные изменения могут потребовать трудностей уровня долгового кризиса в Греции 2012 года.

Эрмотти раскритиковал обсуждаемую банковскую реформу в Швейцарии, назвав предлагаемые меры непропорциональными и не соответствующими международным стандартам.

При этом он подчеркнул, что UBS не планирует перенос штаб-квартиры из Швейцарии, а также предупредил о высокой степени самоуспокоенности на финансовых рынках и рисках в секторе частного кредитования.

Ранее экономист Тимофей Мазурчук спрогнозировал, что в ближайшие пять-семь лет экономика ЕС уменьшится в значительной степени. Можно будет ожидать большие дефициты ВВП крупнейших промышленных стран Европейского союза.