Москва7 мая Вести.В ближайшие пять-семь лет европейская экономика уменьшится в значительной степени, и можно ожидать большие дефициты ВВП крупнейших промышленных стран Европейского союза. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Мазурчук.

По его словам, основными причинами снижения темпов европейской экономики стали энергетический кризис и выделение кредита для Украины.

Вся ситуация в Ормузском проливе только усугубила цены на европейском рынке. Природный газ с января вырос практически на 40%, что означает значительные дополнительные траты у малого бизнеса, у которого и так не осталось практически денег… Недавно был выделен следующий транш на 90 миллиардов евро [для Украины]. Он сейчас как раз осваивается, и эти деньги вновь не пошли на европейских потребителей. Все это, конечно, отпугивает и инвесторов из европейской экономики… В совокупности мы можем ожидать, что в ближайшие пять-семь лет европейская экономика в значительной степени еще уменьшится сказал Мазурчук

Ранее американский профессор заявил, что экономика Европы попала в тяжелое положение из-за конфликта на Украине, наиболее плачевная ситуация наблюдается в Великобритании.