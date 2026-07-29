Эксперт заявил, что Европа хочет сделать экономику Украины зависимой от субсидий Эксперт Юшков: Европе нужна зависимая от ее субсидий Украина

Москва29 июл Вести.Европа хочет сделать экономику Украины зависимой и неконкурентоспособной. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, европейцы часто требуют от Украины поднять тарифы, изменить нормативы, которые приводят к дополнительным затратам.

Под предлогом того, что иначе некая евроинтеграция дальше не продвинется, иначе мы вам не дадим финансовой помощи, не выдадим кредиты или безвозвратные средства. Во многом это делается для того, чтобы, если Украина когда-то дойдет до порога вступления в Евросоюз, чтобы на самом деле их экономика была неконкурентоспособна к тому моменту, и полностью страна зависела от субсидий со стороны европейских фондов сказал он

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что оценивают объем теневой экономики Украины в 45% от внутреннего валового продукта.