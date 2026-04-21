Эксперт Юшков: в стратегической перспективе на Венгрию будет давить Брюссель

Москва21 апр Вести.В стратегической перспективе Брюссель будет давить на Венгрию, заставляя отказаться от российской трубопроводной нефти. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, Брюссель будет требовать от Венгрии разорвать любые контракты с Россией.

В стратегической перспективе теперь на Венгрию будет давить Брюссель … потому что по европейским нормам … к 2028 году нужно остановить, в общем-то, любое сотрудничество с Россией в области энергетики. Поэтому на Венгрию будут давить, заставляя отказаться от российской трубопроводной нефти, от трубопроводного газа и даже от сотрудничества в атоме, чтобы Венгрия прекратила строить вместе с "Росатомом" атомную электростанцию "Пакш-II" сказал эксперт

Ранее глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что главы МИД ЕС решили возобновить процедуру утверждения 20-го пакета санкций против РФ, а также в течение 24 часов утвердить выделение 90 млрд евро для Украины.