Экономист Зубец заявил, что топливный кризис в Европе может затянуться до 2029 г

Экономист допустил сохранение топливного кризиса в Европе до 2029 года Экономист Зубец заявил, что топливный кризис в Европе может затянуться до 2029 г

Москва31 июл Вести.Топливный кризис в Европе, начавшийся на фоне ближневосточного конфликта, может продлиться как минимум до 2029 года. Такое мнение высказал доктор экономических наук Алексей Зубец.

По мнению эксперта, которое приводит NEWS.ru, ситуация на энергетическом рынке вряд ли существенно улучшится, пока президентом США остается Дональд Трамп. Зубец считает, что продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке будет поддерживать дефицит нефти и высокие цены.

Мириться с Ираном он не намерен, а победить его не может. Это значит, что война на Ближнем Востоке будет продолжаться. А с ней — дефицит нефти и высокие цены сказал он

Зубец также отметил, что последствия ситуации на топливном рынке затрагивают и США. По его словам, дополнительное влияние оказывают удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются крупные американские компании. Экономист предположил, что эти действия могут быть связаны с тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский недоволен отказом США предоставить Украине ракеты для комплексов Patriot.