Москва30 июл Вести.Украине выгодно, чтобы Европейский союз (ЕС) страдал от недопоставок нефти. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт высказался по поводу остановки Каспийским трубопроводным консорциумом погрузки нефти на морском терминале из-за атак на два танкера.

КТК работает в первую очередь на европейский рынок. Европейский рынок пострадает. То есть Европейский союз, авторы 21-го пакета санкций, должны будут столкнуться с тем, что их нефть не пришла, потому что Украина нанесла удар по танкерам, и КТК в этой ситуации не может работать. А то, что европейцы пострадают, это для Украины не особо важно, потому что, чем хуже будет экономическая ситуация в Европейском союзе, тем быстрее, как они понимают в Киеве, Европейский союз будет милитаризовываться и чем жестче он будет против России выступать