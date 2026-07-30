Москва30 июлВести.Удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ведут к сокращению добычи нефти. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт Neft Research Дмитрий Прокофьев.
Это ведет и к сокращению добычи нефти, и к снижению нефтяных доходов бюджета. Причем не только казахстанского, как мы понимаем. И каждая следующая такая задержка, она усугубляет ситуацию, это накапливается. Естественно, это идет для КТК и его акционеров – это прямые убытки от неполучения сборов за транспортировкусказал эксперт
30 июля в 01.48 мск два нефтяных танкера, Nissos Sifnos и Marathi, в Черном море подверглись атаке БПЛА. В результате попадания на грузовой палубе одного из судов возник пожар, который был потушен.
Ранее политолог Василий Колташов заявил, что Украине выгодно, чтобы Европейский союз страдал от нехватки нефти.