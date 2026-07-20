Европе грозят проблемы из-за атаки ВСУ по танкерам у морского терминала КТК Эксперт: удары Киева по танкерам у морского терминала КТК вызовут проблемы у ЕС

Москва20 июл Вести.Продолжение ударов ВСУ по танкерам в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) грозит Европе проблемами, так как поставки нефти из Казахстана могут существенно сократиться, заявил ИС "Вести" директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Он развеял заблуждение, что экспорт через КТК и в целом из Казахстана не является значительным для мирового рынка.

Снова началась война в Ормузском проливе. Это означает, что опять там порядка 15-18 миллионов баррелей в сутки окажутся и уже оказались во многом заблокированными, и поэтому на мировом рынке опять существует дефицит предложения, и любой заметный поставщик является вот в нынешнее время весьма значимым отметил Симонов

Поставки топлива из Казахстана, по его словам, очень чувствительны для Европейского Союза (ЕС) — в 2025 году Астана стала третьим поставщиком нефти в Европу после США и Норвегии.

Он обратил внимание, что казахстанская нефть очень похожа по качеству на российскую нефть Urals. Этот тип сырья подходит для производства дизельного топлива, на котором работают многие европейские автомобили.

До 2023 года она [Европа] брала в основном российский дизель, но потом сама от него отказалась. ...Если предположить, что действительно Казахстан не сможет экспортировать нефть из-за дроновых атак, то для мирового рынка это чувствительно, а для европейского рынка — чувствительно вдвойне резюмировал эксперт

Атаке украинских БПЛА в морском терминале КТК 19 июля подверглись два морских танкера: ASIA, нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз").