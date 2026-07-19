Казахстан осудил удары по движущимся по КТК судам с нефтью Казахстан назвал удары по судам КТК угрозой своим интересам

Москва19 июл Вести.МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении отмечается, что речь идет об атаках БПЛА, произошедших 17 июля и 19 июля в акватории Черного моря. Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана подчеркнули, что суда участвовали в легитимной перевозке нефти через инфраструктуру КТК.

Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан говорится в заявлении

Кроме того, в МИД считают эти атаки целенаправленной попыткой дестабилизировать законную международную торговлю, мировые энергетические рынки, а также безопасность глобальных транспортно-логистических цепочек.

Отдельную обеспокоенность в министерстве вызвало тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, заходящих в акваторию Черного моря для погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован.

В МИД Казахстана отметили, что это создало угрозу жизни и безопасности экипажей гражданских судов.

Разлива нефти в результате атаки ВСУ на терминал КТК в Новороссийске удалось избежать. Украинские беспилотники целенаправленно били по двум морским танкерам ASIA, перевозившим нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), и NISSOS IOS нефтяной компании "Кашаган Б.В. и Матен" (АО НК "КазМунайГаз"). Это была уже 5-я атака в отношении гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права.