Москва19 июлВести.МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны.
В заявлении отмечается, что речь идет об атаках БПЛА, произошедших 17 июля и 19 июля в акватории Черного моря. Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана подчеркнули, что суда участвовали в легитимной перевозке нефти через инфраструктуру КТК.
Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстанговорится в заявлении
Кроме того, в МИД считают эти атаки целенаправленной попыткой дестабилизировать законную международную торговлю, мировые энергетические рынки, а также безопасность глобальных транспортно-логистических цепочек.
Отдельную обеспокоенность в министерстве вызвало тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, заходящих в акваторию Черного моря для погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован.
В МИД Казахстана отметили, что это создало угрозу жизни и безопасности экипажей гражданских судов.
Разлива нефти в результате атаки ВСУ на терминал КТК в Новороссийске удалось избежать. Украинские беспилотники целенаправленно били по двум морским танкерам ASIA, перевозившим нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), и NISSOS IOS нефтяной компании "Кашаган Б.В. и Матен" (АО НК "КазМунайГаз"). Это была уже 5-я атака в отношении гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права.