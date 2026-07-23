Эксперт: страны ЕС финансируют атаки Украины на КТК и сами же от этого страдают Эксперт Сафонова: атаками на КТК Украина подрывает интересы импортеров из ЕС

Москва23 июл Вести.Европейские страны финансируют террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых сами же страдают, заявила генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова в интервью ИС "Вести".

КТК – один из крупнейших экспортных маршрутов казахстанской нефти, через порт Новороссийска она отправляется покупателям в Европу и другие регионы мира. После недавнего удара по танкерам у терминалов КТК приостановлена погрузка сырья. Для мирового рынка это сокращение возможностей одной из ключевых артерий, отметила эксперт.

Украина такими действиями по сути полностью подрывает интересы импортеров из Евросоюза. И когда происходят такие атаки беспилотников, разрушение инфраструктуры, в конечном счете страдают от таких действий именно страны Евросоюза, основные импортеры ресурсов из КТК, которые со своей стороны как раз и финансируют эти операции по атакам Украины подчеркнула Сафонова

МИД Казахстана ранее осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Речь идет об атаках БПЛА, произошедших 17 июля и 19 июля в акватории Черного моря.