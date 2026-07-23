Погрузочные операции на морском терминале КТК приостановлены ради безопасности Минэнерго Казахстана: погрузка на морском терминале КТК временно приостановлена

Москва23 июл Вести.Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановлены, чтобы обеспечить безопасность, сообщает Минэнерго Казахстана.

С 17 июля украинские дроны атаковали несколько танкеров во время погрузки на терминале КТК в Новороссийске. МИД РФ призвал к международной оценке атак Киева на морской терминал КТК.

...Погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря говорится в сообщении министерства в Telegram

Отмечается, что все производственные и технические объекты консорциума исправны, работают штатно и готовы возобновить перевалку сырья сразу после того, как обстановка нормализуется.

Министерство отметило, что из-за ограничений по приему нефти нефтекомпании временно снизили объемы добычи нефти, чтобы обеспечить стабильность производственных процессов.

В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки указывается в сообщении

Ранее МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК.