Москва23 июл Вести.Ликвидация инфраструктуры черноморских портов Украины в результате ударов ВС РФ ставит Киев в очень сложное положение. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Морские перевозки, отметил эксперт, очень важны для импортной и экспортной логистики Киева.

Почти 70% импорта и 90% экспорта осуществлялось морскими перевозками, поэтому те действия, которые предпринимают российские ВКС, и не только ВКС, по ликвидации этой портовой инфраструктуры, это значительный ущерб для Украины. Альтернатив не очень много. Это, разумеется, автомобильный транспорт, но здесь также есть сложности: время гораздо дольше и издержек гораздо больше … Самое главное — это, конечно, продукция сельского хозяйства. Ее автомобильным транспортом перевезти достаточно сложно сказал Хачатурян

Эксперт также прокомментировал отказ компании Maersk от работы в черноморских портах Украины и перенаправление ею своих судов в румынский порт Констанца. По его словам, примеру Maersk могут последовать и другие крупные перевозчики, которые пока работают на Украине.

Порт Констанца относительно небольшой … У них есть альтернатива — там не только порт-Констанца, он просто самый близкий к украинской границе, есть еще болгарские порты, но они подальше, поэтому возрастают издержки. Но даже перевод в порт Констанца хотя бы 60-70% той перевалки, которую осуществляла Maersk и другие компании в одесских портах, это рост издержек. Достаточно сложно сейчас оперативно посчитать, но как минимум процентов еще на 50 это подорожает чисто автоматически. Просто потому, что необходима будет перевалка на автомобильный транспорт и дальше перевозка через границу сказал Хачатурян

Есть товары, которые перевозить сложнее других - в частности, может фактически остановиться экспорт нефтепродуктов, который у Украины и так снижается, добавил эксперт.

Это все серьезный прирост издержек, которые ставят Украину накануне осени и зимы в достаточно серьезное экономическое положение. Фактически это очень сложно — восполнить те потери, которые они несут от ликвидации инфраструктуры черноморских портов резюмировал Хачатурян

Тем временем ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил ИС "Вести": Украина из-за ударов ВС РФ по портам лишается возможностей экспорта зерна, и соответствующее сокращение доходов почувствуют как сам Киев, так и его внешние спонсоры.