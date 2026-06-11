Москва11 июн Вести.Просадка в перевозках через порты Одессы может вырасти, заместить объемы, перевозимые морем, жд-транспортом и автомобильными маршрутами будет затруднительно. Об этом заявил в комментарии ИС "Вести" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

Если оценивать на сегодня, то импорт [в торговых поставках на Украине] довлеет. Дефицит внешней торговли составляет 45 млрд долларов. Экспорт составляет порядка 10,1 млрд долларов, а импорт превышает 23 млрд. На сегодня наблюдается просадка порядка 70%, может быть, больше указал эксперт

В случае, если произойдет нарушение перевозок морским путем, то это нанесет существенный ущерб обеспечению Украины.

Продовольствие – будет очень значимый удар, если портами пользоваться нельзя будет, просто потому что так много автомобильным, жд-транспортом перевезти, как перевозится морем, будет довольно сложно. Хотя возможно. Но опять это потребует перестройки логистики, что, конечно, скажется на объемах. И приведет к еще большей просадке подчеркнул Хачатурян

Ранее Всеукраинский аграрный совет сообщил, что ситуация в портах Одесской области достигла критической точки.