Появилось видео погони МиГ-29 за российской ракетой над пляжем в Одессе

Погоня МиГ-29 ВСУ за российской ракетой в Одессе попала на видео Появилось видео погони МиГ-29 за российской ракетой над пляжем в Одессе

Москва11 июн Вести.Очевидцы запечатлели погоню истребителя Миг-29 за российской ракетой в небе над пляжем в Одессе. Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На кадрах видно, как самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) пролетел низко над пляжем, преследуя ракету. В городе была объявлена воздушная тревога, однако местные жители все равно проводили время на берегу, или купаясь в море.

Попытка не удалась, ракеты прибыли на место. Удивительно, самолетами обычно получается сбить. Вероятно, пилот новенький. Радует то, что знаем, откуда взлетел, и теперь надо накрыть этот аэродром, по слухам, там еще всякие импортные самолеты есть. написал Лебедев

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по поселку Затока Одесской области, в результате которого удалось поразить мост и перерезать линию снабжения ВСУ.