Москва11 июнВести.Очевидцы запечатлели погоню истребителя Миг-29 за российской ракетой в небе над пляжем в Одессе. Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
На кадрах видно, как самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) пролетел низко над пляжем, преследуя ракету. В городе была объявлена воздушная тревога, однако местные жители все равно проводили время на берегу, или купаясь в море.
Попытка не удалась, ракеты прибыли на место. Удивительно, самолетами обычно получается сбить. Вероятно, пилот новенький. Радует то, что знаем, откуда взлетел, и теперь надо накрыть этот аэродром, по слухам, там еще всякие импортные самолеты есть.написал Лебедев
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по поселку Затока Одесской области, в результате которого удалось поразить мост и перерезать линию снабжения ВСУ.