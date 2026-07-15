Появились кадры сильного пожара в промзоне Одессы Появились кадры крупного пожара в промышленной зоне Одессы

Москва15 июл Вести.В интернете опубликовали видеозапись сильного пожара после ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по промышленной зоне Одессы на юге Украины. Материалы появились в Telegram-канале RT.

На видео запечатлено крупное возгорание в промышленной зоне города. Предположительно, огонь вспыхнул на портовой территории, где размещены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

На кадрах происходит яркое горение, вверх поднимается масса густого черного дыма.

Минувшей ночью ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту Южный Одесской области, которые ВСУ использовали для хранения ГСМ. В результате последующих взрывов в Одессе получил повреждение инфраструктурный объект.