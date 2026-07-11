Москва11 июлВести.Объекту портовой инфраструктуры в Одесской области на юге Украины нанесен урон после взрывов.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram-канале.

Инфраструктура порта подвергалась атаке

написал глава ОВА

Согласно его информации, в результате взрывов на территории инфраструктурного объекта вспыхнул пожар

Ликвидация последствий ... продолжается

подытожил Кипер

Ранее Минобороны России сообщило, что 10 июля российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины.