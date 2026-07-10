ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ

Москва10 июл Вести.В период с 4 по 10 июля российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами отмечается в сообщении

В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За неделю было освобождено семь населенных пунктов, включая Константиновку.