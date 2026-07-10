Фидан призвал к конструктивному диалогу с Россией по вопросу ЗРК С-400

Турция призвала к конструктивному диалогу с РФ по поводу ЗРК С-400 Фидан призвал к конструктивному диалогу с Россией по вопросу ЗРК С-400

Москва10 июл Вести.Вопрос дальнейшей судьбы российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 требует конструктивных переговоров с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью National.

Глава турецкого МИД прокомментировал сообщения СМИ о том, что Анкара якобы передала комплексы одной из стран Персидского залива.

Необходимо вести конструктивные переговоры с Россией [по вопросу ЗРК С-400] заявил Фидан

По его словам, турецкие власти продолжают консультации и анализируют различные варианты развития ситуации.

Фидан отметил, что пока преждевременно говорить о возможных участниках переговоров и конкретной модели урегулирования. Он подчеркнул, что Россия как поставщик С-400 должна принимать участие в обсуждении, поскольку без ее согласия реализация каких-либо договоренностей невозможна.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту тему сверхчувствительным вопросом. Представитель Кремля заявил, что Москва намерена продолжить консультации с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы поставленных комплексов.