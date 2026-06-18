Москва18 июнВести.Турция рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов на высоком уровне в ближайшее время. Об этом сообщили в правительстве республики.
В интервью РИА Новости один из высокопоставленных чиновников заявил, что страна ожидает интенсивного политического диалога с Москвой.
Мы ожидаем сохранения интенсивного политического диалога между Турцией и Россией. Контакты на высоком уровне остаются важным механизмом координации по двусторонним и региональным вопросам, и рассчитываем, что они продолжатся в ближайшее времясказал собеседник агентства
Он отметил, что Россия и Турция продолжают сотрудничество по целому ряду значимых сфер, включая энергетику, туризм и региональную безопасность.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Стамбул готов сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для переговоров.