Турция рассчитывает на продолжение контактов с РФ на высоком уровне

В турецком правительстве прокомментировали отношения с РФ Турция рассчитывает на продолжение контактов с РФ на высоком уровне

Москва18 июн Вести.Турция рассчитывает на продолжение российско-турецких контактов на высоком уровне в ближайшее время. Об этом сообщили в правительстве республики.

В интервью РИА Новости один из высокопоставленных чиновников заявил, что страна ожидает интенсивного политического диалога с Москвой.

Мы ожидаем сохранения интенсивного политического диалога между Турцией и Россией. Контакты на высоком уровне остаются важным механизмом координации по двусторонним и региональным вопросам, и рассчитываем, что они продолжатся в ближайшее время сказал собеседник агентства

Он отметил, что Россия и Турция продолжают сотрудничество по целому ряду значимых сфер, включая энергетику, туризм и региональную безопасность.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Стамбул готов сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для переговоров.