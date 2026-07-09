Вашингтон и Анкара обсудят передачу российских С-400 в страну Персидского залива Hürriyet: Турция и США рассматривают передачу С-400 в страну Персидского залива

Москва9 июл Вести.Турция и США ведут переговоры о передаче российских ЗРК С-400 в одну из стран Персидского залива, сообщила обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат.

Так, турецкая сторона собирается выйти из-под действия американских санкций CAATSA и ищет решение, которое бы удовлетворило Вашингтон. Среди основных вариантов - формула для продажи российских ЗРС в третью страну из региона Персидского залива. При этом некоторые турецкие СМИ предполагают ОАЭ возможным приобретателем систем.

Варианты деактивации или демонтажа пусковых систем, а также их хранения в деактивированном виде под контролем США не подходят под требования США для отмены CAATSA. По этой причине страны обсуждают возможность полного вывода С-400 из Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что США отменят санкции в отношении Турции, введенные за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400.