Турция работает над возобновлением переговоров между США и Ираном

Москва5 апр Вести.Турция вместе с рядом стран Ближнего Востока разрабатывают инициативы по возобновлению переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщил источник в правительстве агентству РИА Новости.

Он сообщил, что контакты со странами Ближнего Востока продолжаются на разных уровнях, также обсуждают возможные форматы взаимодействия и площадки для переговоров. Однако, по его словам, пока рано говорить о каких-либо практических результатах. Источник подчеркнул общую заинтересованность в снижении напряженности и запуске переговорного процесса.

Турция в координации с партнерами в регионе предпринимает усилия для возобновления диалога между сторонами, однако на данном этапе эти инициативы не привели к конкретным договоренностям заявил собеседник агентства

Ранее руководители Министерств иностранных дел Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили сценарии урегулирования конфликта между США и Ираном.

Кроме того, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что страна продолжит поддерживать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.