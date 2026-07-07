Москва7 июл Вести.США отменят санкции в отношении Турции, введенные за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мы собираемся снять санкции. Мы не хотим вводить санкции против друзей заявил американский лидер

США ввели санкции против Турции и исключили ее из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение в 2019 году Анкарой российской системы ПРО С-400. Санкции были введены в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").