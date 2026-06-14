Fox News: Трамп прикажет снять блокаду с Ирана сразу после заключения сделки Fox News: Трамп поручит снять блокаду с Ирана сразу после заключения сделки

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что немедленно распорядится снять блокаду с иранских портов после подписания сделки с Тегераном. Об этом американский лидер сообщил журналисту Fox News.

По словам американского лидера, после этого стороны приступят к более детальному обсуждению иранской ядерной программы.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц выразил уверенность в том, что сделка между США и Ираном может быть подписана в это воскресенье. При этом он не раскрыл ни место, ни формат возможной церемонии, уточнив, что финальные параметры сделки обнародует переговорная группа.