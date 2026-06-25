Трамп намекнул, что США могут возобновить поставки F-35 Турции спустя семь лет Трамп заявил о готовности порадовать Турцию по вопросу поставок F-35

Москва25 июн Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что может кое-чем обрадовать турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Таким образом американский лидер намекнул на возобновление поставок Турции истребителей F-35.

[Турция] – сильный член НАТО. Да, я, наверное, сделаю кое-что, что его [Эрдогана] очень обрадует сказал Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме

Позднее, говоря о передаче истребителей F-35, он добавил, что Вашингтон будет работать над этим вопросом.

Как пояснил участвовавший во встрече вице-президент США Джей Ди Вэнс, американская администрация по поручению Трампа уже изучает возможность передачи F-35 Турции и работает в этом направлении с Конгрессом.

По его словам, рассмотрением занимаются глава Пентагона Пит Хегсет и его команда, поскольку необходимо подтвердить соблюдение Анкарой требований американского законодательства, так как от этого зависит, сможет ли Турция получить самолеты.

Турецкие власти ранее подчеркивали, что рассчитывают на участие Трампа в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, считая его присутствие принципиально важным для обсуждения ключевых вопросов повестки.

Турцию исключили из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в 2019 году, после того как в 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, а затем, через два года, получила их. Власти США требовали отказаться от российских комплексов в пользу Patriot, однако Турция на это не пошла, за что Вашингтон ввел против ее оборонной отрасли санкции по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В декабре 2025 года глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что Трамп распорядился начать процедуры по снятию этих санкций.

Сам Эрдоган в прошлом году называл вопрос с С-400 в отношениях с Соединенными Штатами закрытым, а также не исключал, что постепенные поставки F-35 Анкаре состоятся в течение президентского срока Трампа. Турецкий лидер отмечал, что одних С-400 стране недостаточно для закрытия всех потребностей в ПВО, поэтому Анкара ведет переговоры о возвращении в программу F-35.