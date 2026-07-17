Axios: Трамп был взбешен из-за критики Нетаньяху по поводу F-35 для Турции

Axios: Трамп взбесился из-за слов Нетаньяху о F-35 для Турции Axios: Трамп был взбешен из-за критики Нетаньяху по поводу F-35 для Турции

Москва17 июл Вести.Президент США Дональд Трамп был взбешен после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал намерение американского лидера передать Турции истребители F-35. Об этом пишет портал Axios.

Глава Белого дома, как отметил один из собеседников издания, посчитал, что Нетаньяху "не имел права" высказываться по этому вопросу.

Один из сотрудников Белого дома сообщил Axios, что Трамп был "взбешен" этим интервью. говорится в материале

В июне Трамп намекнул на возобновление поставок Турции истребителей F-35. Газета The Washington Post (WP), в свою очередь, написала, что некоторые законодатели в Конгрессе США - как демократы, так и республиканцы - выразили обеспокоенность по поводу возможной поставки Анкаре американских истребителей.