В Израиле насторожились после заявлений Трампа о готовности передать Турции F-35 Пашков: решение Трампа о передаче Турции F-35 — проблема для Израиля

Москва12 июл Вести.В Израиле считают проблемой намерение президента США Дональда Трампа передать Турции самолеты F-35. Такое мнение высказал журналист Сергей Пашков для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Очевидно, что решение Трампа по возможной передаче Турции американских истребителей F-35, а, соответственно, и технологий — это проблема для Израиля. Израиль выступал категорически против, потому что Турция для Израиля отнюдь не союзник в регионе. Есть острые конфликты личные, эмоциональные и идеологические между турецким лидером [Реджепом Тайипом] Эрдоганом и между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил Пашков

Журналист обратил внимание, что ранее Вашингтон отказывался от реализации таких планов.

Но сейчас Трамп как раз заявил о намерении передать [самолеты]. То есть мы наблюдаем за качественным постепенным изменением взаимоотношений двух, казалось бы, ранее незыблемых партнеров. Казалось, ничто этому партнерству не грозит, и вот теперь отношение меняется - меняется отношение американских избирателей к Израилю, меняется отношение избирателей-республиканцев к Израилю добавил он

Ранее Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Несмотря на неопределенность в высказываниях американского лидера, Эрдоган утверждал, что Анкара получила от США обещание о поставке пяти истребителей F-35.