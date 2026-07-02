Москва2 июл Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит колоссальную политическую и человеческую ошибку, если купит американские истребители F-35. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, если Эрдоган купит F-35, то программные и аппаратные закладки, которые есть на этом американском истребителе, будут немедленно активированы Пентагоном в случае конфликта Турции с Израилем.

Если он купит, он совершит колоссальную политическую и личную человеческую ошибку. Но одновременно давят, чтобы отказался и от С-400 еще раз. Турция останется без воздушно-космического щита, если поверит в сладкие сказки Вашингтона. Ну, посмотрим, как все пройдет сказал Коротченко

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что угрозы президента Турции в адрес Израиля совершенно недопустимы. А самого Нетаньяху публично отчитала его супруга Сара.