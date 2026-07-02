Москва2 июл Вести.Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара Нетаньяху устроила публичную перепалку с мужем в ходе церемонии открытия Маккавейских игр в Тель-Авиве. Об этом сообщил портал Echorouk News.

По информации журналистов, женщина выразила Нетаньяху недовольство из-за плохой организации мероприятия, а также обвинила супруга в том, что поссорилась с гостями церемонии.

Из-за тебя я поссорилась с присутствующими здесь людьми, ты заставил меня спорить с ними... Ты должен заботиться обо мне, почему мне не разрешают пройти? приводит портал слова Сары Нетаньяху

Она также пожаловалась, что ее "толкали и топтали" в толпе.