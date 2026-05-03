Москва3 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, против которого продолжаются судебные процессы по делам о коррупции. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Американский лидер отметил, что Нетаньяху является "премьер-министром нового времени".

Израиля бы не существовало, если бы не я и Биби, именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на глупостях уточнил Трамп

Премьер Израиля проходит обвиняемым по трем коррупционным делам: по мошенничеству с регулированием средств массовой информации, получению незаконных подарков на сумму более 700 тысяч шекелей (около 17,6 миллиона рублей) и взяточничеству.

Ранее Ицхак Герцог заявил, что не планирует давать Нетаньяху помилование в ближайшее время.