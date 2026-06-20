Москва20 июн Вести.Президент США Дональд Трамп не простил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху то, что он поддержал экс-президента США Джо Байдена в 2020 году. Такое мнение озвучил американист, автор первой русскоязычной биографии Трампa Кирилл Бенедиктов в комментарии для "Соловьёв LIVE", сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что Трамп уже начал "зачищать" израильское лобби в США.

Когда Нетаньяху сразу после выборов в ноябре 2020 года побежал поздравлять Байдена, вот это было, конечно, предательство, которое Трамп не забыл и не простил. Еще ничего не было на самом деле решено, еще ничего не было окончательно понятно, а Нетаньяху уже побежал Байдена поздравлять. Причем, кстати говоря, совершенно напрасно это сделал, потому что Байден, как его не любил, так и продолжал не любить. … то, что сейчас Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) быстренько переобулся в воздухе и сказал, что вот эта вот сделка с Ираном - это вообще, значит, большое достижение Дональда Трампа, говорит о том, что Трамп начал просто прикручивать вот этих вот агентов влияния израильского лобби у себя в окружении заявил Бенедиктов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Нетаньяху устраивает сделка между США и Ираном. По мнению американского лидера, Израиль должен быть доволен тем, что Тегеран не сможет иметь ядерного оружия.