Трамп заявил, что сохраняет хорошие отношения с Нетаньяху Трамп прокомментировал отказ Нетаньяху поддержать план по Газе

Москва10 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что сохраняет хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Так он прокомментировал отказ израильского премьера поддержать план "Совета мира" из 15 пунктов по сектору Газа.

У меня есть ответ. Хороший ответ. Я опубликую его в Truth [Social]. [Наши] отношения очень хорошие сказал глава Белого дома журналистам

Нетаньяху ранее заявил, что Израиль отверг мирный план по Газе и не намерен покидать анклав до полного разоружения ХАМАС.

Между тем портал Axios написал, что Белый дом не обеспокоен заявлениями израильского премьера о плане по Газе.