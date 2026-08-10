Москва10 авгВести.Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что сохраняет хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Так он прокомментировал отказ израильского премьера поддержать план "Совета мира" из 15 пунктов по сектору Газа.
У меня есть ответ. Хороший ответ. Я опубликую его в Truth [Social]. [Наши] отношения очень хорошиесказал глава Белого дома журналистам
Нетаньяху ранее заявил, что Израиль отверг мирный план по Газе и не намерен покидать анклав до полного разоружения ХАМАС.
Между тем портал Axios написал, что Белый дом не обеспокоен заявлениями израильского премьера о плане по Газе.