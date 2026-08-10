Axios: Белый дом не обеспокоен заявлениями Нетаньяху о плане по сектору Газа

Axios: Вашингтон не обеспокоен из-за того, что Нетаньяху отверг план по Газе Axios: Белый дом не обеспокоен заявлениями Нетаньяху о плане по сектору Газа

Москва10 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа не волнуется по поводу того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план "Совета мира" из 15 пунктов по сектору Газа.

Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По словам журналиста, собеседник заявил ему, что израильский премьер на прошлой неделе говорил по телефону со спецпосланником Трампа Джаредом Кушнером и пообещал дать плану шанс.

Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что Белый дом "не обеспокоен" заявлением Нетаньяху по плану для Газы и рассматривает его как часть предвыборного сезона в Израиле написал Равид в соцсети X

Накануне Нетаньяху заявил, что Израиль отверг мирный план по Газе и не собирается покидать анклав до полного разоружения ХАМАС.

ХАМАС и другие палестинские движения ранее согласовали все пункты соглашения по стабилизации ситуации в секторе Газа. Телеканал Al Hadath отмечал, что о соглашении будет официально объявлено после одобрения условий израильской стороной.