NYT: Израиль сотрудничает с "Советом мира" в Газе, несмотря на отвержение плана

СМИ: Израиль, несмотря на отвержение плана, сотрудничает с "Советом мира" в Газе NYT: Израиль сотрудничает с "Советом мира" в Газе, несмотря на отвержение плана

Москва10 авг Вести.Представители "Совета мира" рассказали, что Израиль идет на сотрудничество с Советом в Газе, несмотря на отвержение плана из 15 пунктов.

Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источник в "Совете мира".

Представитель "Совета мира" … заявил, что, несмотря на заявление [израильского премьер-министра Биньямина] Нетаньяху, Совет по-прежнему наблюдает израильское сотрудничество на земле в Газе, например, смягчение Израилем почти ежедневных ударов по Газе сказано в публикации

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Кроме того, Израиль отверг мирный план из 15 пунктов по Газе и не намерен выходить из анклава до полного разоружения ХАМАС.