Москва30 июлВести.ХАМАС и другие палестинские движения, участвующие в переговорах, согласовали все пункты соглашения по стабилизации ситуации в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
По их данным, о соглашении, которое представил Совет мира, будет официально объявлено после одобрения условий Израилем.
Источники подтвердили, что палестинские группировки, включая ХАМАС, согласились со всеми условиями предложенной сделкиговорится в материале
Детали соглашения могут раскрыть уже в пятницу.
Ранее Израиль уличили в стремлении разделить сектор Газа земляным барьером. Об этом свидетельствуют сообщения израильской армии, а также спутниковые снимки.