Палестинские группировки договорились о плане стабилизации обстановки в Газе

ХАМАС согласовал все пункты соглашения по урегулированию в Газе Палестинские группировки договорились о плане стабилизации обстановки в Газе

Москва30 июл Вести.ХАМАС и другие палестинские движения, участвующие в переговорах, согласовали все пункты соглашения по стабилизации ситуации в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их данным, о соглашении, которое представил Совет мира, будет официально объявлено после одобрения условий Израилем.

Источники подтвердили, что палестинские группировки, включая ХАМАС, согласились со всеми условиями предложенной сделки говорится в материале

Детали соглашения могут раскрыть уже в пятницу.

Ранее Израиль уличили в стремлении разделить сектор Газа земляным барьером. Об этом свидетельствуют сообщения израильской армии, а также спутниковые снимки.