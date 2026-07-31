Al Jazeera: ХАМАС готов к учету военных объектов и складированию тяжелого оружия

ХАМАС согласился раскрыть тоннели в Газе и сдать на хранение тяжелое вооружение Al Jazeera: ХАМАС готов к учету военных объектов и складированию тяжелого оружия

Москва31 июл Вести.Палестинское движение ХАМАС и ряд других военизированных группировок согласились с предложением начать складирование тяжелого вооружения и провести учет своих военных объектов, складов с оружием и тоннелей в секторе Газа, обеспечив при этом возможность контроля за этим процессом.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на проект одобренного представителями движения документа.

Согласно нему, стороны конфликта могут приступить к этому процессу после выполнения оставшихся обязательств, предусмотренных Шарм-эль-Шейхским протоколом.

Организацию и проведение учета и складирования предлагается поручить национальному координационному комитету. Таким образом, немедленная передача всего вооружения третьей стороне не предусмотрена

Инициатива лишь предусматривает подготовку в течение 14 дней графика учета и последующего мониторинга, продлить этот срок вправе международная комиссия по надзору.

Уточняется, что в соответствии с 10 пунктом дорожной карты вывод подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с палестинских территорий должен проходить параллельно с передачей оружия палестинскими группировками.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил о согласии ХАМАС и других палестинских движений, участвующих в переговорах, со всеми пунктами соглашения о стабилизации ситуации в секторе Газа.

Достижение согласия с ХАМАС о разоружении формирований в палестинском анклаве президент США Дональд Трамп подтвердил в ночь на 31 июля.