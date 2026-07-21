Израиль уличили в желании разделить сектор Газа земляным барьером AP: Израиль сооружает земляной барьер для разделения сектора Газа

Москва21 июл Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сооружает земляной барьер в секторе Газа для того, чтобы отделить подконтрольную ей территорию, сообщило Associated Press.

В своем материале журналисты ссылаются на израильскую армию, а также спутниковые снимки.

Израильская армия подтвердила… что сооружает физический барьер в районе так называемой желтой линии, границы, за которую отступили израильские солдаты после октябрьской сделки о прекращении огня с (палестинским движением. – Прим. ред​​​.) ХАМАС говорится в сообщении

Изначально, как отмечается в статье, линия, о которой идет речь, должна была быть временной, впоследствии Израиль должен был отвести войска дальше.

ЦАХАЛ также создает зону безопасности вдоль желтой линии, оснащая ее различным оборудованием. Представители армии Израиля объяснили, что барьер призван защитить ее солдат, а также находящиеся рядом израильские поселения.