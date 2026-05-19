Газета FT подсчитала площадь захваченных Израилем с 2023 года земель FT: Израиль с 2023 года занял тысячу квадратных километров

Москва19 мая Вести.Площадь земель, занятых ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) с октября 2023 года, подсчитала газета Financial Times (FT). Издание отмечает, что Израиль занял эти территории на Ближнем Востоке после объявления премьер-министром Биньямином Нетаньяху новой военной стратегии.

Под контроль израильских военных на Ближнем Востоке перешла примерно тысяча квадратных километров.

Это территории в Южном Ливане, Сирии и секторе Газа. Их общая площадь составляет около 5% площади Израиля в границах 1949 года. Причем более половины занятых территорий приходится на юг Ливана поясняет газета

В статье, озаглавленной "Израиль захватил 1000 кв. км в соответствии с военной стратегией Биньямина Нетаньяху", отмечается, что на юге Ливана ЦАХАЛ создали так называемую зону безопасности для сдерживания шиитской "Хезболлы". Под контроль израильских военных перешла большая часть территории сектора Газа. Сейчас порядка двух миллионов жителей палестинского анклава вынуждены ютиться на 40% от довоенной территории сектора.

Новая стратегия Нетаньяху была с одобрением встречена ультраправыми внутри Израиля, но привела к обострению ситуации на всем Ближнем Востоке. Также военные действия привели к значительным разрушениям и гибели мирного населения. При этом отмечены случаи надругательства над религиозными святынями со стороны израильских военнослужащих. А в ноябре 2023 года израильские военные захватили парламент Газы и фотографировались на его трибуне.