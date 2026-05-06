СМИ узнали о плане Израиля по аннексии Западного берега FT: Нетаньяху хочет аннексировать территории Западного берега

Москва6 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует задействовать административные и правовые рычаги для аннексии палестинских территорий на Западном берегу Иордана. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, в Израиле уже прорабатываются механизмы, предполагающие передачу значительных полномочий от военных структур к гражданским ведомствам. В частности, последним будет передан контроль над землепользованием и регистрацией недвижимости на спорных территориях.

Помимо этого. изменения подразумевают упрощение процедур покупки земли, а также расширение полномочий израильских ведомств по сносу объектов и регулированию инфраструктуры.

Ранее политолог Алексей Мухин заявил, что территориальные претензии Израиля рассчитаны не только на реализацию проекта "Великий Израиль", но и преследуют цель усилить энергетическое влияние страны.