Москва27 июн Вести.Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен создать широкое национальное правительство по итогам предстоящих осенью 2026 года парламентских выборов.

О своих планах он рассказал в ходе пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

Я намерен сформировать широкое национальное правительство… Это - не левое правительство, которое будет зависеть от арабских партий. Только так мы сможем достичь согласия между собой сказал премьер-министр

Ранее Нетаньяху заявил, что рамочное соглашение по Ливану является серьезным ударом для Ирана. По его словам, продолжительные переговоры "наконец-то принесли плоды".

Политик также подчеркнул, что американская и ливанская стороны признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге Ливана. Кроме того, в рамках пилотного проекта еврейское государство планирует вывести военных из двух зон на юге Ливана.