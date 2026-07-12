Москва12 июл Вести.Парламентские выборы в Израиле должны состояться 27 октября. Об этом сообщил местный новостной портал Ynet.

Кнессет будет распущен 17 июля, выборы состоятся 27 октября говорится в публикации

Израильский 12-й канал в свою очередь отметил, что это будут первые за 38 лет выборы, которые пройдут в установленный законом срок. Действующее правительство в свою очередь станет первым за 53 года, которое смогло отработать полный срок своих полномочий.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен создать широкое национальное правительство по итогам предстоящих парламентских выборов.