Москва14 маяВести.Глава правящей коалиции Израиля Офир Кац внес законопроект о роспуске парламента (кнессета), сообщает газета Times of Israel.
Израильские оппозиционные партии представили законопроекты о роспуске парламента и призвали председателя кнессета Амира Охану провести предварительное голосование. Охана отказался это делать, отмечает газета.
В среду член правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху представил собственный законопроект о роспуске кнессета и проведении выборовпишет Times of Israel
Законопроект внесен в попытке взять под контроль законодательный процесс и сроки будущих выборов, уточняет газета.
Законопроект предусматривает проведение выборов не позднее чем через три месяца после его утверждения, при этом дату выборов определит комиссия кнессета, заключает газета.