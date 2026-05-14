Москва14 мая Вести.Глава правящей коалиции Израиля Офир Кац внес законопроект о роспуске парламента (кнессета), сообщает газета Times of Israel.

Израильские оппозиционные партии представили законопроекты о роспуске парламента и призвали председателя кнессета Амира Охану провести предварительное голосование​​​. Охана отказался это делать, отмечает газета.

В среду член правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху представил собственный законопроект о роспуске кнессета и проведении выборов пишет Times of Israel

Законопроект внесен в попытке взять под контроль законодательный процесс и сроки будущих выборов, уточняет газета.

Законопроект предусматривает проведение выборов не позднее чем через три месяца после его утверждения, при этом дату выборов определит комиссия кнессета, заключает газета.